«Я хочу Ломаченко»: непобежденный американец провокационно вызвал на бой украинца 30 июля, 18:35 Шакур Стивенсон (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20−0, 10 КО) заявил о своем желанном сопернике на следующий поединок.

Американец заявил, что хотел бы выйти в ринг с экс-обладателем поясов в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

«Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня? Хочет ли он меня?» — отметил Стивенсон.

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Отметим, что Стивенсон объяснил, зачем ему бой с украинцем.

Ранее сообщалось, что американский боксер нацелен уничтожить Ломаченко.