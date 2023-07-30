«Я хочу Ломаченко»: непобежденный американец провокационно вызвал на бой украинца

30 июля, 18:35
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Шакур Стивенсон (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Шакур Стивенсон (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20−0, 10 КО) заявил о своем желанном сопернике на следующий поединок.

Американец заявил, что хотел бы выйти в ринг с экс-обладателем поясов в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

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«Я хочу Василия Ломаченко, но хочет ли он меня? Хочет ли он меня?» — отметил Стивенсон.

Видео дня

https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1685298751844278274

Отметим, что Стивенсон объяснил, зачем ему бой с украинцем.

Ранее сообщалось, что американский боксер нацелен уничтожить Ломаченко.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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