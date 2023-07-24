«Похож на улитку в ракушке»: одиозный украинский боксер разнес Ломаченко 24 июля, 23:15 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Василий Ломаченко не обладает интересом со стороны публики.

По словам украинского спортсмена, Ломаченко является закрытым человеком, который говорит во многом про религию в его жизни.

«Василий не является бойцом, который способен продавать свои поединки. Он не раскручивает свои бои, и перед его поединком с Девином сторона Хейни возмущалась этому факту, что они продают билеты, а команду Ломаченко это не интересует, и он выставляет лишь свою религию.

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Он просто не шоумен, он закрытый человек и похож на улитку в ракушке. Это его менталитет, и ему тяжело с этим в профи-боксе. Каким бы красавцем в боксе он ни был, несмотря на то, что я считаю его легендой бокса, он недорабатывает в плане медийности.

Люди один раз его увидят, второй раз уже не пойдут. Они пойдут смотреть на более зрелищных бойцов, таких как Исаак Крус, Шакур Стивенсон, которые способны показать экшен", — сказал Редкач в интервью сайту AllBoxing.

Напомним, в последнем поединке украинский спортсмен проиграл Хейни единогласным решением.

Ранее сообщалось, что непобежденный американец объяснил, зачем ему бой с Ломаченко.