Непобежденный американец объяснил, зачем ему бой с Ломаченко
Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)
Американский легковес Шакур Стивенсон заявил, что хочет провести поединок против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.
По словам непобежденного бойца, абсолютный чемпион дивизиона Девин Хейни не хочет выходить с ним в ринг, а значит ему нужно сразиться с украинецм.
«Давайте сейчас все докажем миру. Я хочу показать миру, что готов к топовым бойцам, большим псам легкого дивизиона. Хейни только недавно подрался с Ломаченко.
Если он не хочет биться со мной, то остаемся мы с Ломой. Я хочу выдать хорошее выступление, побить его и показать миру, насколько я великий боец", — приводит слова Стивенсона Bad Left Hook.
Ранее сообщалось, что промоутер хочет организовать поединок Ломаченко против топового боксера.
Напомним, звездный спортсмен объявил о бое с Ломаченко.