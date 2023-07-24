Непобежденный американец объяснил, зачем ему бой с Ломаченко 24 июля, 16:09 Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Американский легковес Шакур Стивенсон заявил, что хочет провести поединок против экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По словам непобежденного бойца, абсолютный чемпион дивизиона Девин Хейни не хочет выходить с ним в ринг, а значит ему нужно сразиться с украинецм.

«Давайте сейчас все докажем миру. Я хочу показать миру, что готов к топовым бойцам, большим псам легкого дивизиона. Хейни только недавно подрался с Ломаченко.

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Если он не хочет биться со мной, то остаемся мы с Ломой. Я хочу выдать хорошее выступление, побить его и показать миру, насколько я великий боец", — приводит слова Стивенсона Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что промоутер хочет организовать поединок Ломаченко против топового боксера.

Напомним, звездный спортсмен объявил о бое с Ломаченко.