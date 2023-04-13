Вместо Усика. Промоутер намекнул на следующего соперника Фьюри 13 апреля, 09:26 Следующим соперником Фьюри может стать Джойс (Фото:Джо Джойс via Instagram)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри после срыва боя с украинцем Александром Усиком может провести бой против своего соотечественника Джо Джойса.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сообщает BoxingScene.

По словам промоутера, чтобы иметь шанс подраться с Фьюри, Джойсу нужно выиграть свой следующий поединок.

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«Возможно, его следующим соперником Фьюри будет Джо Джойс, если он победит Чжана Чжилея, потому что Тайсон хочет боксировать этим летом», — сказал Арум.

Также промоутер назвал альтернативный вариант для Фьюри.



«Еще есть вариант с Энди Руисом. На следующей неделе мы поговорим с Фьюри», — добавил Арум.

Следует отметить, что Джойс еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Джо Джойс заслужил провести бой против Александра Усика.

