Замена Усику: Фьюри проведет поединок против бывшего чемпиона 22 мая, 19:55 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Обладатель пояса по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что вскоре вернется в ринг.

Британский боксер прибыл в Австралию, чтобы посетить поединок бывшего чемпиона Джозефа Паркера. Новозеландец проведет бой против Файгу Опелу (24 мая).

«Цыганский король» заявил, что встретится с новозеландцем, если тот победит своего соперника.

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«Если Паркер выиграет этот бой, то проведет следующий поединок против меня в Австралии. Я хочу провести бой здесь. Так что я буду ездить по всей стране и рассматривать все арены в течение следующих нескольких дней. Я вполне серьезно», — приводит слова британца talkSPORT.

Напомним, свой последний бой Фьюри провел в декабре 2022 года, когда техническим нокаутом победил Дерека Чисору.

Ранее сообщалось, что британец сделал сенсационное обращение к Усику.