«Заткнитесь и защищайте титулы». Кубинский супертяжеловес раскритиковал Усика и Фьюри из-за периодичности их поединков 25 мая, 16:52 Фрэнк Санчес (Фото:Boxingscene)

Супертяж Фрэнк Санчес недоволен тем, что чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе и обладатель пояса по версии WBC, который активно ищет себе соперника, проводят свои бои раз в год.

Боксер сказал, что Фьюри нужно больше драться, а не говорить.

«В последнее время Фьюри больше говорит, чем дерется. Он сидит на поясе. Тайсон стал толстым и ленивым чемпионом. Сейчас он больше говорит, чем дерется. Заткнись и защищай свой титул!»

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Санчес также отметил, что если Фьюри не может найти против кого защищать пояс, то он может ему в этом помочь.

«Фьюри говорит, что не может найти соперника. Что ж, я готов в любую минуту. В своем сердце верю, что я лучший супертяжеловес в мире. Все, что мне нужно — шанс доказать это. Тайсон и Усик дерутся раз в год. Это неправильно в отношении претендентов на титульный бой», — сказал Санчес Boxingscene.

Свой последний бой Тайсон Фьюри проводил против Дерека Чисоры в декабре прошлого года. Усик не дрался с августа 2022-го, когда победил Джошуа.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик выйдет на ринг с Даниэлем Дюбуа.