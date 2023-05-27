«Во всем виновато время». Президент Top Rank рассказал, почему не состоялся бой Усик — Фьюри 27 мая, 15:17 Супербой (Фото:Рейтер/Эндрю Кулдридж)

Тодд Дюбеф, который руководит промоутерской компанией Top Rank, высказался о сложностях проведения боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем пояса по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, поединок не состоялся из-за нехватки времени, потому что есть претенденты на пояса, которые не хотят ждать, когда состоится супербой.

«Почему не состоялся бой с Усиком? Я думаю, что одним из определяющих факторов было время. К сожалению, у вас есть обязательные титулы, поэтому их всегда будет ждать ряд обязательных претендентов. В этом виде спорта происходит небольшой организационный хаос. Вы пытаетесь справиться с этим, но возникают проблемы, когда нужно все сделать в очень короткий промежуток времени».

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Также Тодд Дюбеф отметил, что хотел бы устроить событие на уровне Суперкубка с участием лучших боксеров тяжелого веса.

«Было бы неплохо, если бы поединок уже состоялся. Усик — большой бой для Фьюри, Энтони Джошуа — также большой бой. Оба мы хотели бы увидеть, и я думаю, что Тайсон хотел бы их провести. Проблема в том, что мы всегда хотим устроить событие на уровне Суперкубка», — рассказал Дюбеф для Boxing Scene.

Поединок Усик — Фьюри должен был состояться в апреле этого года, однако переговоры сорвались из-за условий британца.

Ранее сообщалось, что известна точная дата и место проведения поединка между Усиком и Дюбуа.