«В ринге меня мало что интересует». Фьюри удивил своими приоритетами в жизни 19 сентября, 17:41 Тайсон Фьюри следующий бой проведет против Франсиса Нганну (Фото:Тайсон Фьюри через Twitter)

Британский супертяжеловес назвал свои цели в жизни.

По словам Фьюри, бокс не стоит на первом месте в списке его амбиций, сообщает talkSPORT.

«У меня появилась новая цель в карьере — быть в топе ежегодного списка самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes. И еще хочу сняться в Голливудском фильме.

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А в ринге меня мало что интересует, я выиграл все титулы, которые мне нужно было выиграть", — сказал Фьюри.

Свой следующий поединок Фьюри проведет 28 октября против бывшего бойца UFC Франсиса Нганну.



Ранее сообщалось, что Фьюри оказался ниже Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов мира от The Ring