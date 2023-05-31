Следующий король: Экс-соперник Ломаченко назвал будущего лидера дивизиона украинца 31 мая, 21:05 Шакур Стивенсон (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес предсказывает отличное будущее непобежденному Шакуру Стивенсону.

Американский боксер не сомневается, что его соотечественник станет лидером легкого дивизиона.

«Возможно, нам с Шакуром Стивенсоном в конечном итоге придется подраться. Но в то же время его босс пока не позволил ему сразиться со мной.

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Шакур — хороший боец. Он отличный, техничный боксер. Я думаю, что он точно покорит легкий вес. Я действительно ставлю его на один уровень с Девином Хейни", — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу PUNSH DRUNK BOXING.

Отметим, что непобежденный легковес дал совет обидчику Ломаченко.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист сборной Украины жестко разнес Ломаченко.