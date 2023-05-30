С возвращением: Гвоздик вошел в список лучших боксеров своего дивизиона по версии The Ring
Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)
Бывший чемпион Александр Гвоздик вошел в обновленный рейтинг лучших боксеров полутяжелого веса по версии журнала The Ring.
Редакция издания вернула украинца в список лучших после его победы над Ричардсом Болотниксом. Александр занял 9-ю позицию.
Рейтинг The Ring в полутяжелом весе:
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Каллум Смит
- Хильберто Рамирес
- Джо Смит-младший
- Энтони Ярд
- Джошуа Буатси
- Дэн Азиз
- Александр Гвоздик
- Михаэль Эйферт
Отметим, что Гвоздик провел два поединка после возвращения в профессиональный бокс.
Ранее сообщалось, что украинский боксер разнес соотечественника за критику Ломаченко.