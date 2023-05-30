С возвращением: Гвоздик вошел в список лучших боксеров своего дивизиона по версии The Ring

30 мая, 22:24
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Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший чемпион Александр Гвоздик вошел в обновленный рейтинг лучших боксеров полутяжелого веса по версии журнала The Ring.

Редакция издания вернула украинца в список лучших после его победы над Ричардсом Болотниксом. Александр занял 9-ю позицию.

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Рейтинг The Ring в полутяжелом весе:

  1. Дмитрий Бивол
  2. Артур Бетербиев
  3. Каллум Смит
  4. Хильберто Рамирес
  5. Джо Смит-младший
  6. Энтони Ярд
  7. Джошуа Буатси
  8. Дэн Азиз
  9. Александр Гвоздик
  10. Михаэль Эйферт

Видео дня

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Отметим, что Гвоздик провел два поединка после возвращения в профессиональный бокс.

Ранее сообщалось, что украинский боксер разнес соотечественника за критику Ломаченко.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Гвоздик

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