С возвращением: Гвоздик вошел в список лучших боксеров своего дивизиона по версии The Ring 30 мая, 22:24 Александр Гвоздик (Фото:Александр Гвоздик via Instagram)

Бывший чемпион Александр Гвоздик вошел в обновленный рейтинг лучших боксеров полутяжелого веса по версии журнала The Ring.

Редакция издания вернула украинца в список лучших после его победы над Ричардсом Болотниксом. Александр занял 9-ю позицию.

Рейтинг The Ring в полутяжелом весе:

Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Каллум Смит Хильберто Рамирес Джо Смит-младший Энтони Ярд Джошуа Буатси Дэн Азиз Александр Гвоздик Михаэль Эйферт

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Отметим, что Гвоздик провел два поединка после возвращения в профессиональный бокс.

Ранее сообщалось, что украинский боксер разнес соотечественника за критику Ломаченко.