«За него невозможно болеть»: Экс-игрок сборной Украины жестко разнес Ломаченко 30 мая, 20:13 Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий жестко раскритиковал экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко после поражения в бою с Девином Хейни.

По словам украинского футболиста, за боксера невозможно болеть, ведь у него пророссийские взгляды.

«Это дол***б. Как болел? За него просто невозможно болеть. Вы видите, какая там вата в голове? „Я поеду и буду помогать ортодоксальной церкви“. Или кому там? Б***ь, что ты… Московский патриархат, он ходит в церковь и печет какие-то пасочки. Вася, ты что, дебил?».

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Федецкий оценил общение Александра Усика и Василия Ломаченко.

«Усик с Ломаченко не общается. Вася — б***ь, ватник, он никого не слушает. Да х** на такого кума. Что с такого кума, если он ватник? Я подробностей не знаю. У тебя кум — ватник, как Ломаченко, но ты его любишь. Какая твоя реакция? Что ты сделаешь? Ты либо его поддерживаешь, либо шлешь на х**. Третьего варианта нет.

Говорят, что Ломаченко засудили. Да мне п***й на него. Просто стыдно, как у этого человека еще есть совесть перевязывать флаг Украины у себя на плечах", — сказал Федецкий на подкасте «Брутальный футбол».

Ранее Ломаченко признался, что писали ему болельщики после поражения.

Отметим, что украинец не может смириться с поражением от Хейни.