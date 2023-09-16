Тренер знаменитой боксерши умер во время чемпионского боя жены 16 сентября, 19:43 Сабрина Марибель Перес и Диего Арруа (Фото:instagram.com/team_sabrinaperez)

Тренер и муж аргентинской боксерши Сабрины Марибель Перес (18−2−1, 2 КО) Диего Арруа перенес сердечный приступ во время боя за временный титул WBC в женском полулегком весе против непобедимой австралийки Скай Николсон (8−0, 0 КО).

Поединок прошел в мексиканской Тихуане. За несколько секунд до конца поединка Диего потерял сознание. Он был срочно госпитализирован.

Во время того, когда судья оглашал результат боя, Сабрины не было в ринге — она находилась рядом с мужем. Поединок закончился убедительной победой Николсон — 99−91, 98−92 и 97−93.

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Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил смерть Арруа, опубликовав пост.

«С глубокой печалью мы узнали о внезапной смерти аргентинского тренера Диего Арруа. У него случился смертельный сердечный приступ во время боя с Сабриной Перес в Тихуане. Медицинские службы сделали все возможное, но он умер в больнице», — написал функционер в Twitter.

Ранее сообщалось, что помощник тренера сборной Коста-Рики умер в день матча.