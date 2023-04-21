Может состояться в Польше. Промоутер подтвердил организацию боя Усика с британским боксером 21 апреля, 12:31 Бой Усика и Дюбуа может состояться в Польше (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, что идет подготовка к бою украинца с британцем Даниэлем Дюбуа.

По словам Красюка, почти стопроцентно именно британский супертяж, являющийся претендентом от WBA, будет следующим соперником Усика, сообщает XSPORT.

«Такие правила в WBA, где Александр суперчемпион, а Дюбуа является регулярным чемпионом», — сказал Красюк.

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Промоутер добавил, что рассматривается несколько мест проведения боя, среди которых и Польша.

«Самая главная это Великобритания, также смотрим на Ближний Восток, и есть такая интересная идея, пока мы ее отрабатываем, сделать этот поединок в Польше, где очень большое количество наших соотечественников, и Польша для нас является братской страной. Почему бы не воспользоваться этими обстоятельствами?» — заявил Красюк.

Дюбуа провел на профессиональном ринге 20 боев, потерпев одно поражение. Усик выиграл все свои 20 поединков.

Ожидалось, что следующий бой Александр Усик проведет против Тайсона Фьюри, но поединок сорвался.