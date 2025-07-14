Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время битвы взглядов на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей (27−3−1, 22 KO) поделился ожиданиями от боя между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Китайский боец, который раньше не давал шанса Даниэлю, теперь считает, что британец сможет победить Александра.

«Раньше я был поклонником стиля Усика. Я до сих пор им являюсь, но в этот раз я отдаю предпочтение Дюбуа», — сказал Чжилей для iFL TV.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Альварес спрогнозировал победителя реванша Усик — Дюбуа и рассказал, что поставил деньги на этот бой.