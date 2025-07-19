«Благослови тебя Господь». Экс-промоутер Усика поддержал украинца перед реваншем с Дюбуа

Усик и Красюк работали вместе с 2013 года (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)

Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, пожелал украинцу успеха в поединке против Даниэля Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию боя.

В своем Instagram в stories Красюк опубликовал фото аккредитации на вечер бокса в Лондоне с трогательной подписью:

«Благослови тебя Господь, Брат. Удачи», — написал Красюк.

Stories Красавца / Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Напомним, в июне этого года Александр Усик и Александр Красюк решили прекратить сотрудничество.

