«Благослови тебя Господь». Экс-промоутер Усика поддержал украинца перед реваншем с Дюбуа
Усик и Красюк работали вместе с 2013 года (Фото: instagram.com/alex.krassyuk)
Александр Красюк, бывший промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, пожелал украинцу успеха в поединке против Даниэля Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию боя.
В своем Instagram в stories Красюк опубликовал фото аккредитации на вечер бокса в Лондоне с трогательной подписью:
«Благослови тебя Господь, Брат. Удачи», — написал Красюк.
Напомним, в июне этого года Александр Усик и Александр Красюк решили прекратить сотрудничество.
Ранее мы писали, что украинский гигант Сиренко потерпел первое поражение в карьере, проиграв Дакресу в андеркарде Усик — Дюбуа.