В день поединка Усик — Дюбуа подерется еще один непобежденный украинский боксер
Денис Беринчик не проиграл ни одного боя (Фото:Денис Беринчик via Instagram)
Украинский боксер Денис Беринчик проведет бой в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Об этом в Instagram сообщил тренер Беринчика Егор Голуб.
Тренер заявил, что сейчас боксер отдыхает в горах, однако уже вскоре начнет подготовку к бою.
Кто станет соперником Беринчика, пока неизвестно.
«Сегодня у него выходной, он может пособирать грибы и отведать ягоды Карпат. Но с понедельника он начинает подготовку к бою, который состоится 26 августа в городе Вроцлав», — написал Голуб.
Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Следует отметить, что Беринчик, как и Усик, еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что Беринчик отдал все призовые деньги на помощь ВСУ.