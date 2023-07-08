В день поединка Усик — Дюбуа подерется еще один непобежденный украинский боксер 8 июля, 16:44 Денис Беринчик не проиграл ни одного боя (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Украинский боксер Денис Беринчик проведет бой в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Об этом в Instagram сообщил тренер Беринчика Егор Голуб.

Тренер заявил, что сейчас боксер отдыхает в горах, однако уже вскоре начнет подготовку к бою.

Кто станет соперником Беринчика, пока неизвестно.

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«Сегодня у него выходной, он может пособирать грибы и отведать ягоды Карпат. Но с понедельника он начинает подготовку к бою, который состоится 26 августа в городе Вроцлав», — написал Голуб.

Фото: Егор Голуб via Instagram

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Следует отметить, что Беринчик, как и Усик, еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Беринчик отдал все призовые деньги на помощь ВСУ.

