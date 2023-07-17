Усик — Дюбуа: стартовала продажа билетов на чемпионский бой

17 июля, 17:41
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Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) проведет бой с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).

Сегодня, 17 июля, стартовала продажа билетов на титульный поединок боксеров.

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Самый дешевый билет на бой стоит 49 злотых (454 гривны), билеты в VIP-ложу — от 1999 злотых до 9999 (18 526 — 92 670 гривен).

Видео дня

Напомним, бой Усик — Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер британца засыпал комплиментами Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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