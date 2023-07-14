«Меня больше не волнует пояс». Усик объяснил, зачем ему нужен бой с Фьюри 14 июля, 10:36 Следующий бой Усик проведет против Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик не оставляет надежд сойтись в ринге с британским обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, бой с которым ранее сорвался.

По словам Усика бой против Фьюри стал бы историческим событием и именно это его больше всего мотивирует, а не шанс отобрать у британца его чемпионский пояс, сообщает Boxing Scene.

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«Он красивый, он смешной. Я вообще о нем не думаю, мне просто нужно встретиться с ним на ринге.

Меня больше даже не волнует пояс. Мне нужен он, мне нужен он. Титул WBC — это лишь небольшая дополнительная мотивация, но людям и болельщикам просто нужно видеть, как мы деремся.

Нам нужно драться, нам нужно драться. Люди будут говорить об этом бое 20, 30, 40 лет, поэтому нам нужно драться", — сказал Усик.

Свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.

Ранее промоутер Александр Красюк заявлял, что бой Усик — Фьюри может состояться в начале следующего года.