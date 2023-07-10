Демократична стоимость: стала известна цена на билеты на бой Усик — Дюбуа

10 июля, 18:05
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Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:boxen1.com)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) проведет поединок против Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк рассказал о ценах на билеты на бой боксеров.

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«Информация о билетах скоро появится. Поэтому очень скоро мы увидим билеты в продаже. Об этом мы сообщим общественности.

Видео дня

Мы решили сделать это мероприятие действительно демократичным и приемлемым для всех, поэтому цена билетов стартует от 49 злотых, всего 11 евро (около 450 гривен — прим.). Это лучшая цена, поэтому каждый может себе это позволить", — рассказал Красюк на пресс-конференции.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что менеджер Усика оценил мощь будущего соперника украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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