«Это не прогулка по парку»: менеджер Усика оценил мощь будущего соперника украинца
Александр Усик (Фото:Boxing Scene)
Менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО) Эгис Климас поделился ожиданиями от боя своего клиента против Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).
Функционер заявил, что британский боксер обладает серьезными навыками, чтобы нанести вред украинцу. Усик должен быть предельно осторожным, чтобы победить Дюбуа.
«Горжусь тем, что оказался в этой прекрасной стране Польши, рядом с одним из моих любимых городов в Литве, где я родился. Это моя страна-сосед. Я горжусь тем, что представляю одного из лучших бойцов в мире.
Мы не оставляем без внимания Дюбуа. Не думайте, что мы считаем, что это будет прогулка по парку. Мы знаем, что он велик, силен, он может бить. Мы готовимся полностью.
У нас есть будущее, чтобы объединить титул. Этот бой приведет нас к одному из величайших поединков в истории бокса, но мы не упускаем из виду, что сейчас мы ставим все. Мы сосредоточены на Даниэле Дюбуа. Все, что мы видим — это Даниэль Дюбуа. Мы завтракаем, думая о нем. Ложимся спать, думая о нем. Все только о нем. 26 августа Усик все покажет", — сказал Климас на пресс-конференции.
Напомним, Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую битву взглядов.