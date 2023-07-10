«Это не прогулка по парку»: менеджер Усика оценил мощь будущего соперника украинца 10 июля, 17:32 Александр Усик (Фото:Boxing Scene)

Менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО) Эгис Климас поделился ожиданиями от боя своего клиента против Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).

Функционер заявил, что британский боксер обладает серьезными навыками, чтобы нанести вред украинцу. Усик должен быть предельно осторожным, чтобы победить Дюбуа.

«Горжусь тем, что оказался в этой прекрасной стране Польши, рядом с одним из моих любимых городов в Литве, где я родился. Это моя страна-сосед. Я горжусь тем, что представляю одного из лучших бойцов в мире.

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Мы не оставляем без внимания Дюбуа. Не думайте, что мы считаем, что это будет прогулка по парку. Мы знаем, что он велик, силен, он может бить. Мы готовимся полностью.

У нас есть будущее, чтобы объединить титул. Этот бой приведет нас к одному из величайших поединков в истории бокса, но мы не упускаем из виду, что сейчас мы ставим все. Мы сосредоточены на Даниэле Дюбуа. Все, что мы видим — это Даниэль Дюбуа. Мы завтракаем, думая о нем. Ложимся спать, думая о нем. Все только о нем. 26 августа Усик все покажет", — сказал Климас на пресс-конференции.

Напомним, Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую битву взглядов.