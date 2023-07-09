«Может уложить»: звездный боксер предостерег Усика в преддверии титульного боя 9 июля, 11:42 Олександр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Хьюи Фьюри высказался о поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.

По словам Фьюри, украинскому чемпиону нужно быть осторожным, ведь британец может нокаутировать его.

«Это сложный вопрос. Усик — очень хороший боец, но никогда нельзя недооценивать мощь Даниэля Дюбуа. Так что у него всегда будет шанс панчера. И я верю, что Дюбуа, пожалуй, выйдет на ринг, нацеленным на мощный удар.

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Поэтому нельзя его недооценивать. Он крупнее, поэтому может уложить Усика", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что будущий соперник Усика сделал уверенный прогноз на бой с украинцем.