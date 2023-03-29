Усик после срыва боя с Фьюри начал переговоры о бое с другим известным боксером — журналист 29 марта, 10:06 Александр Усик не проиграл ни одного боя (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик после срыва боя с обладателем титула британцем Тайсоном Фьюри может провести поединок против Даниэля Дюбуа, сообщает журналист Майкл Бенсон.

Об этом Бенсон рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Со ссылкой на слова промоутера Фрэнка Уоррена журналист сообщил, что сейчас ведутся переговоры между Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

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Команда Дюбуа направила медицинское подтверждение по просьбе WBA, чтобы доказать, что Даниэль восстановился после травмы и готов быть следующим обязательным претендентом на титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBO, которыми владеет Усика в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что переговоры о бое Усика с Фьюри завершены, а поединок отменен.

Красюк добавил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий.

Сообщалось, что после этого Усик, вероятно, постарается защитить свои титулы в супертяжелом весе против обязательного претендента по версии WBA Даниэля Дюбуа.



На фоне срыва боя между Усиком и Фьюри также желание провести поединок против украинца выразили в команде американца Деонтея Уайлдера.

