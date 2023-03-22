Звездный боксер готов провести бой с Усиком после отмены поединка с Фьюри — промоутер 22 марта, 20:08 Уайлдер готов вместо Фьюри выйти на ринг с Усиком (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

В команде звездного американского супертяжа Деонтея Уайлдера отреагировали на срыв поединка между украинским чемпионом по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула британцем Тайсоном Фьюри.

По словам Шелли Финкель, промоутера Уайлдера, его клиент готов провести бой с Усиком, сообщает журналист Майкл Бенсон.

« Если бой с Александром Усиком будет доступен, Деонтей Уайлдер примет его мгновенно», — приводит Бенсон слова Финкеля.

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Следует отметить, что Уайлдер провел с Фьюри три поединка, два из которых проиграл, а один бой завершился вничью.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что переговоры о бое Усика с Фьюри завершены, а поединок отменен.

Красюк добавил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий.



Сообщалось, что после срыва боя с Фьюри Усик, вероятно, будет пытаться защитить свои титулы в супертяжелом весе против обязательного претендента по версии WBA британца Даниеля Дюбуа.

Ранее Усик согласился на предложение Фьюри распределить гонорар за бой 70 на 30 при условии, что британец сразу после поединка пожертвует 1 млн фунтов Украине.

После этого Фьюри выдвинул Усику еще одно условие, заявив, что хочет подписать контракт на бой без опции реванша.