«Победит нокаутом»: главный инсайдер в боксе сделал прогноз на бой Усик — Дюбуа

15 июля, 09:28
В 2023-м Усик победил Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

Журналист и боксерский инсайдер Майк Коппинджер поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23−0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Главный инсайдер в боксе и работник журнала The Ring считает, что украинский боксер снова одержит досрочную победу.

«Усик снова победит нокаутом в эти выходные, хотя я считаю, что Дюбуа будет более конкурентоспособным.

Не могу дождаться, чтобы оказаться у ринга на стадионе Уэмбли во время боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии The Ring", — написал Коппинджер в Твиттере.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между 38-летним Александром и 27-летним Даниэлем.

Ранее Чисора дал совет Дюбуа перед реваншем с Усиком.

