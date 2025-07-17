Усик должен бояться? Почему наглого Дюбуа называют Динамитом

В субботу, 19 июля, Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В первом поединке британец, который нагло обещал нокаутировать чемпиона, не выдержал джеба украинца в девятом раунде и проиграл бой. Это поражение стало вторым в карьере Дюбуа — еще в 2020 году его нокаутировал Джо Джойс.

Однако еще задолго до этих поражений боксер получил грозное прозвище — Динамит. Всего Дюбуа провел 24 поединка, из которых выиграл 22, причем 21 победа была одержана нокаутом.

Точно неизвестно, когда именно Даниэль стал Динамитом, однако статистика подтверждает, что он полностью заслужил прозвище. Его коэффициент нокаутов — 95,45% - говорит сам за себя. Интересно, что в трех боях британец финишировал соперников уже в первом раунде, а еще четыре поединка завершил во второй трехминутке.

От мощных ударов Дюбуа не смог устоять даже Энтони Джошуа, которого Динамит нокаутировал в пятом раунде.

«Дюбуа заслужил репутацию в боксе как взрывной панчер, который нокаутирует своих соперников», — пишет Essentially Sports.

По одной из версий, прозвище Динамит он получил еще в детстве, когда его тренировал отец, воспитывая парня через жесткую дисциплину.

Сейчас Дюбуа снова провоцирует Усика и угрожает уничтожением:

«Это мое возвращение и возрождение. Я иду на вершину, заберу все у этого старика. Усику — 38, это факт. Мне 27, и у меня совсем другая энергия. Я выйду на ринг и устрою хаос. Не знаю, как этот старик это переживет. Я просто его уничтожу, открою его раны и заберу все пояса», — заявил Дюбуа в комментарии The Stomping Ground.

