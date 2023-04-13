«Не верю, что он сможет добиться успеха». Непобежденный британский боксер сделал прогноз на бой Усик — Дюбуа
Джойс считает Усика фаворитом (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Британский боксер Джо Джойс назвал фаворита в потенциальном поединке между претендентом на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и украинским чемпионом мира в этой весовой категории по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.
По мнению Джойса, победителем предстоящего боя между Усиком и Дюбуа станет украинский боксер, сообщает iFL TV.
Джойс подчеркнул, что Даниэль обладает хорошим ударом, но преимуществом Александра является его скорость.
«У Дюбуа хороший удар, но Усик будет танцевать вокруг него и много двигаться по рингу. Даниэль не сможет ударить его. Я не верю, что он сможет добиться успеха», — сказал Джойс.
Ранее тренер Дюбуа выразил уверенность, что Даниэль способен избить Усика и назвал преимущества своего подопечного.