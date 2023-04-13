«Не верю, что он сможет добиться успеха». Непобежденный британский боксер сделал прогноз на бой Усик — Дюбуа 13 апреля, 10:23 Джойс считает Усика фаворитом (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Джо Джойс назвал фаворита в потенциальном поединке между претендентом на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и украинским чемпионом мира в этой весовой категории по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

По мнению Джойса, победителем предстоящего боя между Усиком и Дюбуа станет украинский боксер, сообщает iFL TV.

Джойс подчеркнул, что Даниэль обладает хорошим ударом, но преимуществом Александра является его скорость.

Видео дня

«У Дюбуа хороший удар, но Усик будет танцевать вокруг него и много двигаться по рингу. Даниэль не сможет ударить его. Я не верю, что он сможет добиться успеха», — сказал Джойс.

Ранее тренер Дюбуа выразил уверенность, что Даниэль способен избить Усика и назвал преимущества своего подопечного.