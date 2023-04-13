«Не верю, что он сможет добиться успеха». Непобежденный британский боксер сделал прогноз на бой Усик — Дюбуа

13 апреля, 10:23
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Джойс считает Усика фаворитом (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Джойс считает Усика фаворитом (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Джо Джойс назвал фаворита в потенциальном поединке между претендентом на титул WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и украинским чемпионом мира в этой весовой категории по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

По мнению Джойса, победителем предстоящего боя между Усиком и Дюбуа станет украинский боксер, сообщает iFL TV.

Джойс подчеркнул, что Даниэль обладает хорошим ударом, но преимуществом Александра является его скорость.

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«У Дюбуа хороший удар, но Усик будет танцевать вокруг него и много двигаться по рингу. Даниэль не сможет ударить его. Я не верю, что он сможет добиться успеха», — сказал Джойс.

Ранее тренер Дюбуа выразил уверенность, что Даниэль способен избить Усика и назвал преимущества своего подопечного.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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