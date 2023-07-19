«Слишком деревянный»: непобежденный американец сделал прогноз на бой Усик — Дюбуа

19 июля, 16:10
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Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Непобежденный американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон поделился мыслями о предстоящем поединке объединенного чемпиона мира в его дивизионе Александра Усика против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа.

Популярный боксер считает, что украинский чемпион одержит легкую победу над именитым британцем.

«Усик легко победит, ведь мне кажется, что Дюбуа слишком деревянный. Я думаю, что Усик довольно легко выиграет этот бой», — сказал Андерсон в интервью Sky Sports.

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Напомним, бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира предсказал проблемы украинцу в поединке с британцем.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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