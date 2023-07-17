«Заставил Фьюри убегать»: промоутер Усика оценил статус украинца в бою с Дюбуа 17 июля, 20:15 Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке украинца с Даниэлем Дюбуа.

По мнению функционера, британский спортсмен выйдет в ринг против бойца, который имеет огромный авторитет и отличную репутацию.



«Это первый раз в жизни Дюбуа, когда он должен драться за звание объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе. И он дерется не с кем-то с улицы, а с признанным чемпионом, который дважды победил Энтони Джошуа. С парнем, который заставил Тайсона Фьюри убегать от него. Так что из-за этого его мысли могут быть немного шаткими.

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Недооценивать Дюбуа — это однозначно не наш подход. Когда я говорю «наш», то в первую очередь имею в виду Усика. Он настоящий профессионал. Усик говорит, что к каждому сопернику относится как к самому серьезному в своей карьере, что в каждом тренировочном лагере он выкладывается на 117%", — приводит слова Красюка Boxing Social.

Напомним, поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер спрогнозировал, как завершится титульный бой.