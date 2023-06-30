«Большие шансы»: известный промоутер сделал сенсационный прогноз на следующий бой Усика

30 июня, 16:10
Поделиться:
Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Промоутер регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен уверен, что его подопечный одолеет обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Функционер не сомневается, что британский боксер одержит досрочную победу над непобежденным украинцем.

Читайте также:
«Я готов побить Усика». Британский боксер выпрашивает реванш против украинца

«Я очень уверен в Дюбуа. Я даю ему большие шансы. Если бы я не считал его фаворитом, то не выпустил бы на этот бой. Я думаю, что он нокаутирует Усика», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Видео дня

Напомним, бой Усика против Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что поединок Усика и Фьюри в Саудовской Аравии под угрозой срыва.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X