«Именно поэтому он дважды победил Тайсона». Промоутер сравнил Дюбуа с легендой бокса перед боем с Усиком

По словам Уоррена, у Дюбуа и Холифилда похожая ментальность, сообщает DAZN.

«Даниэль — не с улицы, в отличие от Джошуа, его отец с детства воспитывал его как боксера.

Майк Тайсон побеждал 95% своих соперников еще до выхода на ринг — это уличное дело.

Он не смог побороть Холифилда, потому что Холифилд не терпел такого отношения, был настоящим профессиональным боксером и не поддавался на это — именно поэтому он дважды победил Тайсона", — сказал промоутер.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее Уоррен назвал самого вероятного соперника победителя боя Усик — Дюбуа.