«Вся планета станет свидетелем»: промоутер Усика отреагировал на объявление боя украинца со звездным британцем 6 июля, 21:21 Александр Усик (Фото:Instagram)

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО), прокомментировал официальное объявление боя своего клиента и Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).



Промоутер украинского чемпиона отметил важность проведения поединка в Польше.

«Сегодня мы официально объявляем поединок Усика против Дюбуа. Город Вроцлав, ставший прибежищем для сотен тысяч наших соотечественников, примет наше событие на «Тарчински Арена».

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Этот стадион уже видел победу украинского боксера — именно здесь в 2011 году Виталий Кличко одолел Томаша Адамека. Мы приложили чрезвычайные усилия, чтобы для Усика это сражение произошло в, так сказать, домашней атмосфере, потому что с 2015 года Александр боксировал «в гостях».

Так что подготовка продолжается. Билеты в скором времени появятся в продаже. Шоу будет чрезвычайно важно для Украины, ведь будет транслироваться на весь мир. Мы верим в то, что вся планета станет свидетелем украинской победы", — приводит слова Красюка Tribuna со ссылкой на K2 Promotions.

Напомним, бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что промоутер соперника Усика сделал огненное заявление о бое с украинцем.