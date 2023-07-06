«Вся планета станет свидетелем»: промоутер Усика отреагировал на объявление боя украинца со звездным британцем
Александр Усик (Фото:Instagram)
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20−0, 13 КО), прокомментировал официальное объявление боя своего клиента и Даниэля Дюбуа (19−1, 18 КО).
Промоутер украинского чемпиона отметил важность проведения поединка в Польше.
«Сегодня мы официально объявляем поединок Усика против Дюбуа. Город Вроцлав, ставший прибежищем для сотен тысяч наших соотечественников, примет наше событие на «Тарчински Арена».
Этот стадион уже видел победу украинского боксера — именно здесь в 2011 году Виталий Кличко одолел Томаша Адамека. Мы приложили чрезвычайные усилия, чтобы для Усика это сражение произошло в, так сказать, домашней атмосфере, потому что с 2015 года Александр боксировал «в гостях».
Так что подготовка продолжается. Билеты в скором времени появятся в продаже. Шоу будет чрезвычайно важно для Украины, ведь будет транслироваться на весь мир. Мы верим в то, что вся планета станет свидетелем украинской победы", — приводит слова Красюка Tribuna со ссылкой на K2 Promotions.
Напомним, бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что промоутер соперника Усика сделал огненное заявление о бое с украинцем.