«Постоянно противоречит сам себе»: топовый супертяжеловес назвал причину срыва боя Усик — Фьюри 5 июля, 21:30 Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Шведский супертяжеловес Отто Валлин заявил, что поединок за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком сорвался по вине британца.

Валлин считает, что с «Цыганским королем» трудно вести переговоры, что значительно влияет на карьеру Тайсона.

«Я не участвую в переговорах, в отличие от Фьюри. Если смотреть со стороны, то, кажется, что Тайсон часто переигрывает и этим все усложняет. С ним трудно работать. Он постоянно противоречит сам себе.

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Проблема в Фьюри. Посмотрите, у Усика, с которым он должен бы подраться, уже есть поединок, он встретится с Дюбуа в августе. Фьюри до сих пор не боксировал. Последний раз он подрался в декабре против Чисоры. Тайсон вполне мог уже провести поединок и защитить титул, но он этого не сделал.

Фьюри говорит, что готов драться со всеми, но все избегают поединка с ним. Я не думаю, что кто-то верит ему. Кажется, с ним очень сложно работать, если честно", — приводит слова шведа Boxing Scene.

Ранее промоутер предсказал, с кем Усик подерется в конце года вместо Фьюри.