Статистика исторического боя, в котором Усик нокаутировал Дюбуа — фото

20 июля, 01:48
Поделиться:
Украинец нокаутировал британца (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Украинец нокаутировал британца (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Читайте также:
«Мой народ хотел этой победы»: Усик обратился к Дюбуа после реванша

Украинец нокаутировал британца в пятом раунде, показав высокую точность ударов: Усик попал в 12 из 17 (71%) общих ударов, среди которых 8 из 11 (73%) были силовыми.

Также Усик имел преимущество по общему количеству точных ударов — 57 против 35 у Дюбуа.

Реклама

Статистика боя Усик – Дюбуа (Фото: Compubox)
Статистика боя Усик – Дюбуа / Фото: Compubox

На нашем сайте можно посмотреть видео эффектного нокаута, который принес Усику звание двукратного абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies