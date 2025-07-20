Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Украинец нокаутировал британца в пятом раунде, показав высокую точность ударов: Усик попал в 12 из 17 (71%) общих ударов, среди которых 8 из 11 (73%) были силовыми.

Также Усик имел преимущество по общему количеству точных ударов — 57 против 35 у Дюбуа.

Реклама

Статистика боя Усик – Дюбуа / Фото: Compubox

На нашем сайте можно посмотреть видео эффектного нокаута, который принес Усику звание двукратного абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.