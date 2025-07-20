Британец упал дважды. Видео, как Усик нокаутировал Дюбуа и стал двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше, который состоялся на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В пятом раунде украинец сначала отправил соперника в нокдаун, а после того, как британец поднялся, Усик эффектно добил его, одержав победу нокаутом. Таким образом Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Впервые это достижение покорилось украинцу в мае прошлого года, когда он победил Тайсона Фьюри.

