Британец упал дважды. Видео, как Усик нокаутировал Дюбуа и стал двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

20 июля, 01:00
Усик одержал 24-ю победу (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше, который состоялся на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В пятом раунде украинец сначала отправил соперника в нокдаун, а после того, как британец поднялся, Усик эффектно добил его, одержав победу нокаутом. Таким образом Александр во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

https://www.youtube.com/embed/wArQRVBFvvY?si=kMM1Sgk8p80HybOu

Впервые это достижение покорилось украинцу в мае прошлого года, когда он победил Тайсона Фьюри.

https://twitter.com/insanespotter/status/1946688421864280255

Ранее мы писали, что Усик вышел на реванш с Дюбуа под две песни и в стильном образе.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бокс

