Битва непобежденных. Еще один украинский боксер проведет поединок в андеркарде боя Усик — Дюбуа 24 июля, 16:36 Митрофанов не проиграл ни одного боя (Фото:Дмитрий Митрофанов via Instagram)

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов, выступающий в первом среднем весе, проведет бой с британцем Хамза Ширазом.

Об этом сообщает K2 Promotions Ukraine.

Митрофанов и Шираз сойдутся в ринге в андеркарде боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который состоится на Городском стадионе в польском Вроцлаве 12 августа.

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Митрофанов и Шираз будут соревноваться за титул WBC Silver в среднем весе, которым владеет британец.

В своем предыдущем поединке Митрофанов победил венесуэльца Хуана Карлоса Родригеза.

Всего на счету 33-летнего украинца 14 поединков на профессиональном уровне, 13 из которых он выиграл, а еще один бой завершился вничью.

Шираз также не знает поражений, выиграв все свои 17 поединков.

Ранее сообщалось, что в андеркарде боя Усик — Дюбуа свои поединки проведут украинцы Денис Беринчик и Василий Чеботарь.