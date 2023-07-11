В андеркарде боя Усик — Дюбуа проведет поединок украинский боксер, выступавший под флагом Молдовы 11 июля, 10:06 Василий Чеботарь (Фото:Василий Чеботарь через Instagram)

В день боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа свой поединок проведет украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь, который в мае выступал на чемпионате мира в Ташкенте под флагом Молдовы.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Чеботарь проведет бой в андеркарде вечера бокса Усик — Дюбуа, который состоится на Городском стадионе в польском Вроцлаве 12 августа.

Следует отметить, что во время чемпионата мира в Ташкенте, где выступали белорусские и российские боксеры, Чеботарь решил выступать под флагом Молдовы.

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Ранее сообщалось, что в андеркарде боя Усик — Дюбуа свои поединки проведут украинские боксеры Денис Беринчик и Федор Черкашин.