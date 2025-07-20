Растение называют «китайским фонариком». Дорофеева исполнит гимн Украины перед реваншем Усик — Дюбуа в костюме с физалисом — фото
Надя Дорофеева в клипе Додайте світла (Фото: @nadyadorofeeva/Instagram)
В субботу, 19 июля, Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Мы проведем онлайн-трансляцию боя.
Гимн Украины перед началом поединка исполнит Надя Дорофеева (псевдоним DOROFEEVA).
Певица, которая опубликовала фото с Уэмбли в своем Instagram, будет одета в костюм с физалисом — растения, которое часто называют «китайским фонариком» из-за характерной оранжевой оболочки, напоминающей маленький фонарь.
