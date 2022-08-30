«Он просто переждал шторм». Катмен рассказал, как Усик пережил самый тяжелый раунд боя против Джошуа 30 августа, 11:04 Катмен Усика признал, что Джошуа во втором бое показал себя лучше, чем в первом поединке (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Катмен украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Расс Анбер рассказал, как его клиент пережил самый тяжелый раунд боя против британца Энтони Джошуа.

Слова представителя команды обладателя пяти поясов приводит BoxingScene.

Анбер признал, что девятый раунд получился отличным для Джошуа. По его словам, в той трехминутке Энтони нанес существенный вред украинцу.

Видео дня

«Но вместо того, чтобы паниковать, Усик просто переждал шторм. «Хорошо, я проиграл этот раунд, не важно, я не буду биться хуже, чем сейчас».

Он вернулся в свой угол. Он чувствовал себя хорошо, когда вернулся. Мы облили его ледяной водой. Доказательством было то, что произошло в следующем раунде", — сказал Анбер.

Также катмен украинца признал, что Джошуа во втором бое показал себя лучше, чем в первом поединке, а также то, что Александру было сложно попасть по Энтони.

Накануне сообщалось, что Усик вернулся в родную страну после победы над британцем.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.