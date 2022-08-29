«Родненькая, мы скучали». Усик вернулся в Украину после победы над Джошуа — фото 29 августа, 15:33 Усик посвятил победу над Джошуа Украине и всем, кто ее защищает (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик вернулся в родную страну после победы над британцем Энтони Джошуа.

Непобежденный обладатель пяти поясов сообщил о новости лично в Instagram.

Александр опубликовал свои фото, сделанные где-то на украинской границе. На одном из снимков также появилась жена боксера Екатерина.

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«Родненькая, мы скучали», — кратко написал чемпион мира в комментарии к посту в соцсети.

Усик победил Джошуа раздельным решением судей — 113−115, 115−113, 116−112.

После боя Александр заявил, что посвящает свой успех Украине и всем, кто ее защищает.

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