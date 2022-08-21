Попытался сдержать слово. Разъяренный Джошуа после поражения Усику выбросил пояса украинца за ринг — видео 21 августа, 17:32 За несколько недель до боя против Усика Джошуа обещал выиграть и выбросить пояса (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Энтони Джошуа после поражения украинцу Александру Усику в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring выбросил два пояса своего соперника за ринг.

В трансляцию попал момент с реакцией уроженца Уотфорда на свой проигрыш.

Так, Энтони взял в руки пояса WBA Super и The Ring и выбросил их за пределы ринга.

После этого разъяренный Джошуа начал уходить в подтрибунное помещение, успев по пути выбросить полотенце и агрессивно пообщаться с кем-то из болельщиков.

Видео дня

Буйного британца все это время пытались сдерживать его команда и охранники.

Интересно, что за несколько недель до боя против Усика Джошуа заявил, что после своей победы выбросит выигранные пояса.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.