Промоутер рассказал, будет ли третий бой между Усиком и Джошуа
Реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
Промоутер Александр Красюк перед реваншем Александра Усика и Энтони Джошуа высказался о возможности проведения третьего боя между украинцем и британцем.
Красюк заявил, что следующий бой Усика в случае победы над Джошуа будет за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, сообщает Luckypunchnet.
«Третьего боя нет. Третий бой – это бой за абсолюта», – сказал Красюк.
В первом поединке Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.
21 июня украинец и британец провели первую дуэль взглядов перед реваншем.
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