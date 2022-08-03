Промоутер рассказал, будет ли третий бой между Усиком и Джошуа

3 августа, 10:50
Реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Реванш состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Промоутер Александр Красюк перед реваншем Александра Усика и Энтони Джошуа высказался о возможности проведения третьего боя между украинцем и британцем.

Красюк заявил, что следующий бой Усика в случае победы над Джошуа будет за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе, сообщает Luckypunchnet.

«Третьего боя нет. Третий бой – это бой за абсолюта», – сказал Красюк.

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В первом поединке Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

21 июня украинец и британец провели первую дуэль взглядов перед реваншем.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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