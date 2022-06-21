Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем — видео

21 июня, 19:41
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Реванш между усиком и Джошуа состоится 20 августа (Фото:Скриншот видео)

Реванш между усиком и Джошуа состоится 20 августа (Фото:Скриншот видео)

Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем в супертяжелом весе.

Украинский чемпион и британский претендент на пояса встретились в аравийском городе Джидда, где состоится бой.

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Боксеры сначала пообщались с прессой, после чего провели первую дуэль взглядов перед повторным поединком.

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Ранее официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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