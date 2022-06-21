Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем — видео 21 июня, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Реванш между усиком и Джошуа состоится 20 августа (Фото:Скриншот видео)

Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем в супертяжелом весе.

Украинский чемпион и британский претендент на пояса встретились в аравийском городе Джидда, где состоится бой.

Боксеры сначала пообщались с прессой, после чего провели первую дуэль взглядов перед повторным поединком.

Видео дня

Читайте также: Фьюри спрогнозировал победителя в реванше между Усиком и Джошуа

Ранее официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.