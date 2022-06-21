Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем — видео
Реванш между усиком и Джошуа состоится 20 августа (Фото:Скриншот видео)
Украинский боксер Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем в супертяжелом весе.
Украинский чемпион и британский претендент на пояса встретились в аравийском городе Джидда, где состоится бой.
Боксеры сначала пообщались с прессой, после чего провели первую дуэль взглядов перед повторным поединком.
Ранее официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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