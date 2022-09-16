Тренер Джошуа — о поединке против Усика: «Я очень счастлив, Энтони сделал то, что от него мало кто ожидал» 16 сентября, 11:49 Тренер Джошуа отметил, что бой против Усика был тяжелым (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Тренер британского боксера Энтони Джошуа Роберт Гарсия высказался о поражении своего подопечного украинскому чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александру Усику.

Мнением о состоявшемся в сентябре поединке американский наставник поделился в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что мы сделали, и тем, что сделал Энтони. Анхель Фернандес и я, вместе тренировали Энтони, и Эй Джей пошел туда и сделал это. Очевидно, этого было недостаточно, потому что мы не одержали победы, но он сделал то, чего мало кто ожидал.

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Все думали, что это будет еще одно легкое сражение для Усика, но это не так. Я думаю, что он действовал гораздо лучше, чем в первый раз — это то, о чем мне все говорят, все отдают нам за это должное, поэтому я очень рад", — сказал Гарсия.

Тренер Джошуа отметил, что бой против Усика был тяжелым. По его словам, Энтони почти победил украинца, но «почти» не считается.

Ранее член тренерского штаба Джошуа Анхель Фернандес заявил, что британец точно победил бы Усика в третьем поединке.

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