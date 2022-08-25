«Это было невероятно, в этом и разница». Промоутер Джошуа восхитился реакцией Усика на сверхтяжелый для него раунд 25 августа, 11:03 Промоутер Джошуа признал, что Усик победил заслуженно (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн восхитился реакцией украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика на сверхтяжелый для него девятый раунд в бою против его клиента.

Мнением о состоявшемся поединке спортивный функционер поделился в интервью Sky Sports.

«Во-первых, какое выступление мы увидели от Александра Усика. В девятом раунде я подбежал к рингу, думая, что теперь он будет наш. Но десятый раунд был одним из лучших, которые я только видел, в плане того, как он все перевернул.

Видео дня

В девятом раунде нокаут был очень близок, но то, что Усик сделал в десятом, 11-ом и 12-ом раундах, было невероятным, и в этом была разница. Это было невероятное выступление. Он — слишком хорош, и в этом нет ничего постыдного", — сказал Хирн.

Также промоутер Джошуа признал, что Усик победил заслуженно. Он отметил, что до десятого раунда в ринге было примерное равенство, но все решили три последние трехминутки, когда украинец был очень хорош.

Кроме того, Хирн заявил, что по его мнению поединок завершился со счетом 115−113 в пользу Александра.

Сообщалось, что Джошуа после поражения Усику выбросил пояса украинца за ринг.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.