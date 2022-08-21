Намеренно облизывал тело украинца. Джошуа отметился странным поведением в бою против Усика — видео 21 августа, 21:38 Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский боксер Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring против украинца Александра Усика отметился странным поведением.

Во время поединка камерами было зафиксировано, как 32-летний уроженец Уотфорда несколько раз намеренно облизал тело своего соперника.

Неожиданный поступок, который трудно объяснить, британский боксер совершил уже в самом конце боя — за полминуты до его завершения.

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Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей — 113−115, 115−113, 116−112.

После поражения Энтони в агрессивной манере выбросил пояса украинца за пределы ринга.

Александр же после своей победы вызвал на бой другого британца — обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

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