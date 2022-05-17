«Все готово к объявлению боя». Промоутер назвал вероятные дату и место проведения реванша между Усиком и Джошуа
Реванш Усик — Джошуа предположительно состоится 23 июля (Фото:telegraph.co.uk)
Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, поделился деталями относительно реванша его подопечного с украинцем Александром Усиком.
Хирн назвал вероятные дату и место проведения поединка и отметил, что официально о бое может быть объявлено уже на этой неделе, сообщает BoxingScene со ссылкой на The DAZN Boxing Show.
"23 июля на Ближнем Востоке – основной вариант. Соглашение еще не подписано, но до этого боя осталось девять-десять недель.
Все готово к объявлению об этом бое, и все готово, чтобы позволить этим ребятам начать бить спарринг-партнеров и готовиться к объединительному чемпионскому бою в сверхтяжелом весе", - сказал Хирн.
Ранее сообщалось, что Александр Усик принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.
Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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