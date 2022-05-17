«Все готово к объявлению боя». Промоутер назвал вероятные дату и место проведения реванша между Усиком и Джошуа 17 мая, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Реванш Усик — Джошуа предположительно состоится 23 июля (Фото:telegraph.co.uk)

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа, поделился деталями относительно реванша его подопечного с украинцем Александром Усиком.

Хирн назвал вероятные дату и место проведения поединка и отметил, что официально о бое может быть объявлено уже на этой неделе, сообщает BoxingScene со ссылкой на The DAZN Boxing Show.

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"23 июля на Ближнем Востоке – основной вариант. Соглашение еще не подписано, но до этого боя осталось девять-десять недель.

Все готово к объявлению об этом бое, и все готово, чтобы позволить этим ребятам начать бить спарринг-партнеров и готовиться к объединительному чемпионскому бою в сверхтяжелом весе", - сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что Александр Усик принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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