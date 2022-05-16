«У него открылись глаза». Спарринг-партнер Джошуа рассказал о состоянии Энтони перед реваншем с Усиком

16 мая, 15:07
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В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Спарринг-партнер британского боксера Энтони Джошуа Фрейзер Кларк рассказал о состоянии коллеги по тренировкам перед его реваншем с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинцем Александром Усиком.

Слова перспективного атлета приводит Sky Sports.

«Я думаю, что поражение сделало его лучше. У него открылись глаза. Поражение сделало его психически более устойчивым. Я думаю, что он знает, что ему нужно делать.

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Усика нельзя списывать со счетом со счетов, он — невероятный боксер. Но я бы хотел думать, что Энтони находится в форме, которая позволит ему одержать победу", — сказал Кларк.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее вероятной датой реванша между боксерами промоутер Эдди Хирн назвал 23 июля.

Позже Усик поделился небольшим секретом перед реваншем с Джошуа, сказав, что может поменять стойку.

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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