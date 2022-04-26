Промоутер назвал наиболее вероятную дату проведения реванша Усика и Джошуа 26 апреля, 16:04 Цей матеріал також доступний українською Реван Усик — Джошуа, вероятно, состоится 23 июля (Фото:telegraph.co.uk)

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда и где может состояться реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

По словам Хирна, бой между Усиком и Джошуа может состояться в июле в Великобритании или на Ближнем Востоке, сообщает BoxingScene.

Также промоутер сообщил, что местом проведения реванша рассматривали США, однако маловероятно, что там пройдет бой.

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«Мы намерены организовать бой в июле. Очевидно, что 23 июля это дата, о которой ходили слухи. На данный момент это вероятная дата для проведения реванша», — сказал Хирн.



Ранее Александр Усик, который до недавнего времени находился в теробороне Киева, принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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