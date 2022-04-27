«Только намекну». Усик поделился небольшим секретом перед реваншем с Джошуа

27 апреля, 11:00
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Вероятной датой реванша Усика и Джошуа называется 23 июля (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Вероятной датой реванша Усика и Джошуа называется 23 июля (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик поделился небольшим секретом перед реваншем с британцем Энтони Джошуа.

Слова непобежденного обладателя четырех поясов приводит Reuters.

«Этот бой будет другим. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Намекну только, что намерен изменить свою стойку или позицию», — сказал Александр.

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Ранее Усик, который до недавнего времени находился в теробороне Киева, принял решение покинуть Украину для подготовки к реваншу с Джошуа.

Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет родной стране больше пользы.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Вероятной датой реванша между боксерами промоутер Эдди Хирн назвал 23 июля.

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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