Абсолютное чемпионство все ближе. Фьюри оставил чемпионский пояс для победителя реванша между Усиком и Джошуа — журналист 13 августа, 19:38 Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

На кону в реванше между украинским чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа будет стоять пояс The Ring.

Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист Майкл Бенсон.

Пояс The Ring ранее вакантным оставил британец Тайсон Фьюри, который объявил о завершении своей карьеры.

Таким образом, победитель реванша между Усиком и Джошуа получит пять поясов. Титул WBC будет вакантным, если Фьюри не изменит свое решение и не вернется в бокс.

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Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее легенда мирового бокса американец Майк Тайсон рассказал, как Джошуа победить Усика.

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