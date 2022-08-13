Абсолютное чемпионство все ближе. Фьюри оставил чемпионский пояс для победителя реванша между Усиком и Джошуа — журналист
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
На кону в реванше между украинским чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа будет стоять пояс The Ring.
Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист Майкл Бенсон.
Пояс The Ring ранее вакантным оставил британец Тайсон Фьюри, который объявил о завершении своей карьеры.
Таким образом, победитель реванша между Усиком и Джошуа получит пять поясов. Титул WBC будет вакантным, если Фьюри не изменит свое решение и не вернется в бокс.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).
В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Ранее легенда мирового бокса американец Майк Тайсон рассказал, как Джошуа победить Усика.
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