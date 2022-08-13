Абсолютное чемпионство все ближе. Фьюри оставил чемпионский пояс для победителя реванша между Усиком и Джошуа — журналист

13 августа, 19:38
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

На кону в реванше между украинским чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа будет стоять пояс The Ring.

Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист Майкл Бенсон.

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Пояс The Ring ранее вакантным оставил британец Тайсон Фьюри, который объявил о завершении своей карьеры.

https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1558463378179375104

Таким образом, победитель реванша между Усиком и Джошуа получит пять поясов. Титул WBC будет вакантным, если Фьюри не изменит свое решение и не вернется в бокс.

Видео дня

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 года в городе Джидда (Саудовская Аравия).

В первом поединке Александр победил Энтони единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Ранее легенда мирового бокса американец Майк Тайсон рассказал, как Джошуа победить Усика.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

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